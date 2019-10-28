فان دير فارت: يجب على توتنام التعاقد مع زياش

طالب رفائيل فان دير فارت نجم منتخب هولندا ولاعب ريال مدريد وتوتنام السابق، إدارة النادي الإنجليزي بالتعاقد مع حكيم زياش نجم المغرب وأياكس.

وقال فان دير فارت في مقابلة مع " Voetbal Primeur": "أتمنى حقا أن يذهب توتنام للتعاقد مع حكيم زياش".

وكشف "أرسلت رسالة إلى دانييل ليفي رئيس نادي توتنام وقلت له تعاقد مع زياش بعد هذا الموسم".

وواصل تصريحاته "زياش مناسب تماما للعب مع توتنام وأنا مقتنع أنه سيتسبب في ضجة كبيرة في لندن".

وأتم تصريحاته "بالفعل أتمنى أن ينضم زياش لصفوف توتنام في الموسم المقبل".

ويقدم النجم المغربي مستوى مميز مع أياكس في السنوات الماضية، وسجل حتى الآن في الموسم الحالي 6 أهداف وصنع مثلهم خلال 13 مباراة.

ووصل زياش مع أياكس في الموسم الماضي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام توتنام.

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