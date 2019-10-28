تحدث صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن مصير لاعبه عماد حمدي، مشيرا إلى "هو مستمر في الفريق حتى نهاية عقده".

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان عماد حمدي ومحمد فوزي قد غادرا معسكر الإسماعيلي المغلق يوم الإثنين الماضي وعادا لمنزليهما، وبالتالي خرجا من قائمة مباراة الجزيرة الإماراتي.

وانتصر الإسماعيلي 2-0 على الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية البطلة مساء الأربعاء الماضي.

وقال المنياوي: "عقد عماد حمدي مستمر مع الإسماعيلي حتى 2022".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عماد حمدي لاعب كبير ومن قوام الفريق ونحن نحتاج له".

وأشار "اللاعب كان سيشارك أساسيا أمام الجزيرة الإماراتي قبل أن تحدث أزمة مغادرته للمعسكر ويُستبعد من التشكيل".

وتابع "لا تفكير في رحيل عماد حمدي. إدارة النادي سبقت وأعلنت تمسكها بكل العناصر الأساسية في الفريق".

وشارك عماد حمدي في مباراتين هذا الموسم في الدوري مع الإسماعيلي.

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