كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن موعد لقاء فريقه أمام كوت دي أور بطل سيشيل في إياب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية.

المصري انتصر على كوت دي أور على ملعب الأخير برباعية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المصري: "لقاء الإياب سيقام على ملعب برج العرب يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر المقبل في الثالثة عصرا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تواصلنا مع الجهات الأمنية وتفهمنا وجهة النظر. نقدر للغاية المجهود الذي تقوم به قوات الأمن في تأمين المباريات التي تقام بحضور جماهيري".

وتابع "طلبنا من الاتحاد السكندري تعديل موعد مباراته أمام المحرق البحريني في البطولة العربية ولكن الفريق السكندري رفض ذلك ومن هنا سنواجه بطل سيشيل في الثالثة عصرا".

وأكمل حديثه قائلا: "اقتربنا بنسبة كبيرة من التأهل لدور المجموعات بعد الفوز الكبير في الذهاب. تقتنا كبيرة للغاية في اللاعبين لتحقيق فوز مماثل".

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