البدري: لا أحمل هم صلاح في المنتخب

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر شعوره بأي ارتباك بشأن انضمام محمد صلاح للمنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نجم ليفربول داعم قوي للفراعنة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال البدري عبر قناة أون سبورت: "بالتأكيد لا أحمل هم انضمام محمد صلاح للمنتخب، ويسعدني أن يكون واحدا من قائمة الفريق وهو أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي".

وأضاف "صلاح عامل إيجابي للمنتخب ولي كمدرب وأيضا لزملائه اللاعبين".

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وأكد "أحمل فوق عاتي دورا كبيرا تجاه صلاح في المنتخب وأيضا تجاه باقي اللاعبين".

وواصل حديثه "كذلك اللاعبين الكبار في المنتخب مثل صلاح وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمد الشناوي عليهم دورا كبيرا تجاه اللاعبين الصغار لمساعدتهم ونقل الخبرات لهم".

وشدد البدري "سياستي هي الحفاظ على نجوم المنتخب الكبار".

وأوضح "أثناء المعسكر السابق لمباراة بوتسوانا الودية البعض اجتهد وقال إن صلاح لا يريد الانضمام للمنتخب وهو أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأردف "تواصلت وقتها مع صلاح وكان يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وهي إصابة لا تمنعه من اللعب واتفقنا مع على إراحته خلال هذه المباراة".

وأتم تصريحاته "كذلك أرسلت لصلاح رسالة بعد مباراة أمس ضد توتنام للاطمئنان عليه بعدما تعرض للإصابة وبعد ذلك قرأت تصريحات مدربه يورجن كلوب الذي طمأن الجميع عليه وأكد أنه بخير".

وانضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر التي اختاراها البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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