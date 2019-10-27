بالفيديو – النصر يصدر الضغط إلى الهلال بالانتصار في دربي الرياض

حافظ الهلال على صدارته للدوري السعودي، ولكن هزيمته في دربي الرياض ستصدر الضغط للمعسكر الأزرق.

الهلال الذي يستعد لنهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد دياموندز، خسر مواجهة الجولة الثامنة على أرضه ضد النصر 2-1.

كارلوس إدواردو افتتح أهداف المباراة للموج الأزرق بعد عمل رائع من بافيتيمبي جوميس الذي وضع إدواردو أمام مرمى النصر في الدقيقة 32 ليسجل الهدف الأول.

ولكن لعبد الرزاق حمد الله رأي آخر.

عرضية سلطان الغنام وجدت رأس المغربي الذي لعبها في العارضة لتلمس حارس الهلال عبد الله المعيوف وتسكن الشباك في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 73، استغل عناصر النصر خطأ هلالي في بناء اللعب لتصل الكرة إلى حمد الله الذي سجل هدف الحسم.

الهلال واصل الصدارة بـ19 نقطة، فيما حصد النصر النقطة 14 وله مباراة مؤجلة.

وعلى بعد 4 نقاط من الهلال، يقف الشباب والوحدة، وبعدهما الأهلي بـ14 نقطة، فيما يحصد النصر الوصافة لو فاز على الفيصلي في مباراة 7 نوفمبر المؤجلة.

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