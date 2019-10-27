لم يصدق مروان حمدي مهاجم وادي دجلة في بداية الأمر متابعة منتخب مصر له، قبل أن يعلن اتحاد الكرة انضمامه رسميا لقائمة الفراعنة الأولية لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حمدي لـFilGoal.com: "لم أصدق أنباء متابعة منتخب مصر لي. كنت أجتهد في التدريبات ورحلت عن مصر للمقاصة بسبب عدم المشاركة".

وأضاف "شاركت في المباريات رفقة تاكيس جونياس، كل الشكر له فهو صاحب الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، فهو مدير فني عالمي".

وعن المنافسة بينه وبين مهاجمي المنتخب، حسام حسن وأحمد جمعة وأحمد حسن "كوكا"، قال حمدي "كل ذلك في مصلحة المنتخب. النادي أبلغني باهتمام المنتخب وذلك أسعدني للغاية".

وأوضح "تحدث معي طارق مصطفي مدرب المنتخب ومحمد بركات مدير المنتخب، والثنائي نقل لي الثقة في إمكانياتي وشددوا علي بعدم الخوف أو الرهبة، ووعدتهم بأنني سأكون عند حسن ظنهم".

وانتقل حمدي المولود في نوفمبر 1996 إلى دجلة من مصر للمقاصة مطلع الموسم الجاري، وسجل مع فريق المدرب جونياس هدفا في 4 مباريات في الدوري.

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