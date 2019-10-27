بالفيديو – 9 دقائق تكفي.. قلبا دفاع أرسنال يسجلان بنفس الطريقة ضد بالاس

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

دافيد لويز - سوكراتيس - أرسنال - كريستال بالاس

لم ينتظر أرسنال أكثر من 9 دقائق فقط ليسجل مرتين في شباك كريستال بالاس.

أرسنال يستضيف كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مع انطلاق المباراة مباشرة، ضغط أرسنال بقوة بهدف التسجيل مبكرا، وكان له ما أراد.

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ركلة ركنية في الدقيقة السادسة أرسلها نيكولاس بيبي ومع تخبط دفاعي لـ بالاس وصلت الكرة لـ سوكراتيس الذي سدد وهز الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة تكررت نفس اللعبة من جديد ولكن تغير فقط صاحب الهدف.

بيبي أرسل عرضية جديدة داخل منطقة الجزاء وهذه المرة حولها دافيد لويز داخل الشباك.

106 ثانية هو الفارق بين الهدف الأول والثاني لـ أرسنال في مرمى بالاس.

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