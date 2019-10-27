التشكيل – تيرني أساسي في الدوري لأول مرة مع أرسنال.. واستمرار استبعاد أوزيل

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 17:52

كتب : FilGoal

تيرني - أرسنال

يشارك الظهير الإسكتلندي كيران تيرني لأول مرة في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي مع أرسنال.

أرسنال يستضيف كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال اعتمد على الظهير الأيسر تيرني القادم من سيلتيك لأول مرة بشكل أساسي في الدوري هذا الموسم، بعدما شارك في وقت سابق في الدوري الأوروبي.

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تشكيل أرسنال يشهد مشاركة ألكسندر لاكازيت العائد من الإصابة.

لاكازيت يشارك في الهجوم بجانب نيكولاس بيبي وبيير إيميريك أوباميانج أمام كريستال بالاس.

بينما استمر استبعاد ميسوت أوزيل للمرة السادسة على التوالي من جانب إيمري.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: تيرني – دافيد لويز – سوكراتيس – تشامبرز.

الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا - ماتيو جندوزي.

الوسط الهجومي: أوباميانج – داني سيبايوس – بيبي.

الهجوم: لاكازيت.

وعلى الجانب الآخر يقود ويلفريد زاها وجوردان أيو خط هجوم كريستال بالاس.

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