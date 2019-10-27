شوبير: حاولت كثيرا ضم الكاس إلى الأهلي لكن والده كان يفضل الزمالك

قال أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلي السابق إنه حاول أكثر من مرة أن يضم إلى القلعة الحمراء، أحمد الكاس نجم الأوليمبي والزمالك السابق، لكن والد اللاعب حال دون إتمام الصفقة بسبب ميله إلى الزمالك.

وصرح شوبير عبر قناة الأهلي قائلا: "حاولت مرارا وتكرارا أن ينضم الكاس إلى الأهلي، لكن والده كان يميل إلى الزمالك".

وأضاف "الكاس قال لي إن والده زمالكاوي وبالتالي ابتعدت الفكرة".

وواصل "تمنيت أن ينضم الكاس إلى الأهلي، إنه من اللاعبين الذين تمنيت رؤيتهم بقميص النادي".

أحمد الكاس نجم الأوليمبي والزمالك السابق، لعب للقلعة البيضاء في الفترة من 1995 وحتى 1997 وحصد دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، كما أنه فاز بجائزة هداف الدوري 3 أعوام على التوالي مع النادي الأوليمبي.

وتطرق شوبير للحديث عن تشجيعه للأهلي قائلا: "كنت حريصا على شراء مجلة الأهلي كل أسبوع".

وواصل "أمنح عملي حقه لكن بعيدا عن الكاميرا أنا أهلاوي".

وتحدث حارس الأهلي السابق عن ذكرى له مع والده بشأن تشجيع الأهلي وقال: "وأنا في المدرسة الإعدادية الأهلي كان يواجه الزمالك وكان البعض يعايرني بخسارة الأهلي".

واسترسل "هددت والدي إن خسر الأهلي فإنني لن أذهب إلى الامتحانات".

وأتم "الأهلي فاز وقتها بهدف وحيد سجله صلاح حسني".

شوبير لعب للأهلي طيلة مسيرته في الفترة من 1980 وحتى 1997 كما مثل منتخب مصر منذ 1984 وحتى 1996، وحصد مع الفريق 7 بطولات دوري و5 بطولات سوبر محلية ودوري أبطال إفريقيا مرة و4 بطولات الأندية أبطال الكؤوس.

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