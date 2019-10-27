شوبير: الحضري الأفضل في تاريخ مصر.. ولابد لـ صلاح من دور في أزمة شارة القيادة

يرى أحمد شوبير نائب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق أن عصام الحضري هو أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر وهذا بالأرقام.

وتمنى شوبير نجاح تجربة محمد بركات في منصب مدير المنتخب، وأبدى رأية في أزمة شارة القيادة بين منحها لأحمد فتحي أو محمد صلاح.

وقال أحمد شوبير: "الحضري بالنسبة لي أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، بالطبع هذا أمر حقيقي عن طريق الأرقام".

وعن عدم اختياره في جهاز المنتخب أوضح "من المبكر أن يتولى الحضري منصب مدرب حراس مرمى في الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وشدد شوبير "الحضري كلاعب هو الأفضل في تاريخ مصر بما حققه، سواء تختلف أو تتفق معه تحبه أو تكرهه لكن هذه حقيقة".

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وبالحديث عن تجربة بركات مع المنتخب أوضح "أتمنى نجاح محمد بركات في هذا المنصب، هذه أول مرة أشاهد بركات في منصب مدير بسبب اختفائه عن الساحة لفترة لكن أتمنى نجاحه".

وشدد شوبير "حسام البدري مدرب كبير ومحترم، قد يكون له دور في نجاح تجربة بركات مع المنتخب".

وقال شوبير: "لم أر بركات في منصب إداري من قبل لذلك لا أريد أن احكم على تجربته الآن حتى لا أكون مجاملا أو متحاملا، لكن من قلبي أتمنى نجاحه".

وبالحديث عن أزمة الشارة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح قال شوبير: "الجهاز الفني هو من صنع الأزمة".

وأضاف "في البداية لم أصدق أن الجهاز الفني قد تحدث مع فتحي، بالطبع سيرفض كان من الأفضل عدم استدعائه".

وتابع شوبير "عندما كنت في موضع المسؤولية طالبت أن يكون محمد صلاح قائد المنتخب لأنه صورة للفريق وقائد حقيقي".

وأوضح "ولكن ذلك كان في غياب أحمد فتحي عن المنتخب، لو كان موجودا لم أكن لأصرح أو أطالب بذلك".

وكشف شوبير "إذا كانت شارة القيادة بالاختيار، كنت لاختار أحمد فتحي أيضا في حالة تواجده فهو تاريخ كبير".

وقال شوبير: "هذا حدث من قبل في النادي الأهلي عندما اختار ناندور هيديكوتي المدير الفني للفريق وقتها محمود الخطيب قائدا للفريق على مصطفى عبده ومصطفى يونس".

وأتم تصريحاته "حدثت أزمة ورفض اللاعبين القدامى ذلك القرار، وجاء الحل سريعا من الخطيب الذي رفض شارة القيادة، لذلك أعتقد أن صلاح يجب أن يكون له دور".

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