تقرير: ريال مدريد يفكر في التخلي عن إيسكو لضم لاعب نابولي

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 12:14

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - ليجانيس - الصورة من حساب ريال مدريد

يفكر نادي ريال مدريد في التقدم بعرض مالي بجانب خدمات لاعبه إيسكو للحصول على فابيان رويز لاعب وسط نابولي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض بقيمة 23.2 مليون يورو بجانب خدمات إيسكو للحصول على فابيان رويز.

وألمح التقرير إلى أن نابولي يقدر خدمات رويز بمبلغ يتخطى حاجز الـ100 مليون يورو، كما أن برشلونة يرغب في الحصول على خدماته كذلك.

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صاحب الـ23 عاما انضم إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018 بمبلغ 30 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك رويز خلال الموسم الجاري في 10 مباريات في كل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب إيسكو خلال الموسم الجاري 4 مباريات فقط في الدوري الإسباني ما بين أساسي وبديل، بمجموع 170 دقيقة، وأشارت عدة تقارير إلى أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لصاحب الـ27 عاما مع النادي الملكي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

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