الأهلي يستأنف تدريباته الأحد.. وفايلر يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح خطة الإعداد

يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمرحلة المقبلة.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين في إطار البرنامج الخاص بالفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري لخوض معسكر إعداد عربي استعدادا لاستكمال منافسات الدوري وانطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهاية نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد.

وتشهد المحاضرة الحديث عن ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتخللها خوض معسكر إعداد خارجي، إذ يخوض الفريق تدريباته يوميا على ملعب التتش حتى موعد السفر.

أما المحور الثاني فهو تحديات المرحلة المقبلة، إذ يتطلع الجهاز الفني للحفاظ على دوافع اللاعبين خلال فترة التوقف من أجل الظهور بمستوى متميز في أول مباراة عند استئناف الدوري والاستعداد لضربة بداية دور المجموعات أمام النجم الساحلي.

وأخيرا يتحدث فايلر في محاضرته مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية.

على جانب آخر أجرى خالد محمود طبيب الفريق العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود للاطمئنان على كافة الترتيبات.

وحدد الفريق الطبي الألماني يوم الثلاثاء القادم موعدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب، إذ يخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة في ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة.

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