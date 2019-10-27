شوبير يكشف سر خلافات اتحاد الكرة وموقفه من الانتخابات المقبلة وكواليس الاستقالة

حل أحمد شوبير ضيفا على قناة النادي الأهلي في حوار مطول تحدث فيه عن العديد من المواقف وأبرزها كان فترته في اتحاد الكرة كنائب رئيس مجلس الإدارة.

وكشف شوبير عن رفض عدد من أعضاء المجلس في البداية قرار الاستقالة الذي طالبهم به هاني أبو ريدة رئيس المجلس.

وبالحديث عن سر الخلافات في المجلس قال شوبير: "موقف هاني أبو ريدة داخل الاتحاد الإفريقي قوي (ويتضرب له تعظيم سلام) ولكن لم نجد ذلك في اتحاد الكرة".

وأوضح "أبو ريدة حاول تسليم اتحاد الكرة لشخص ومنحه كل الصلاحيات، وهذا لم يكن ليحدث على الأقل في وجودي ووجود قامات كبيرة".

وتعجب شوبير "لم يكن مقبولا أن نتخذ قرارات داخل اجتماع اتحاد الكرة وفي اليوم التالي نجد تغيير لتلك القرارات".

وكشف نائب مجلس إدارة الاتحاد السابق "الثنائي حازم إمام وسيف زاهر تقدما باستقالتهما بعد فترة من انضمامي للاتحاد بسبب حزنهما على ما يحدث، ولكن طالبتهما بالعدول عن الاستقالة".

وبالحديث عن كواليس الاستقالة قال شوبير: "عقب مباراة جنوب إفريقيا في بطولة الأمم أرسل لنا هاني أبو ريدة رسالة على (جروب واتساب) وطالبنا بالاستقالة لأن الأجواء العامة لا تسمح وغاضبة من الخروج".

وكان المنتخب المصري قد وضع مسابقة أمم إفريقيا من ثمن النهائي في مفاجأة كبرى أمام جنوب إفريقيا.

وعن استجابة الأعضاء أوضح شوبير "كرم كردي ومجدي عبد الغني كانا رافضين الاستقالة، وفي الحقيقة كنت من غير المرحبين بذلك القرار لأن هذا ليس ذنبنا".

وبالحديث عن موقفه من الانتخابات المقبلة بعد نهاية فترة اللجنة الخماسية المؤقتة قال: "أكون كاذبا لو قلت لا أفكر في الترشح للدورة المقبلة لاتحاد كرة القدم المصري، لكن التفكير في كيفية التوفيق بين المجلس وعملي في الإعلام".

وشدد "بالطبع التفكير في الدورة المقبلة سيكون على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك سبب التفكير في التوفيق بينه وبين الإعلام".

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وعن موقفه حال اتخذ قرارا بالتفضيل بين العمل الإعلامي واتحاد الكرة أوضح "إذا تم إقرار ذلك بالطبع ليست أزمة بالنسبة لي، أنا لا أسعى للمناصب لذلك وقتها سأرى ما هو المناسب بالنسبة لي واتخذ قراري بالاستغناء عن أحدهما".

وعن أزمة تأجيل الدوري إلى ما بعد أمم إفريقيا قال شوبير: "كان من المستحيل أن تنتهي المسابقة قبل البطولة".

وأضاف "لقد أفرطوا في التأجيلات طوال المسابقة للجميع بما فيهم النادي الأهلي، ولكن كان لا بد من تكافؤ فرص في الجولات الأربعة الأخيرة".

وشدد "وحمدا لله أن المسابقة تم تأجيلها إلى ما بعد أمم إفريقيا، لو أقيمت المسابقة بالكامل قبل البطولة وخرج المنتخب في ثمن النهائي كانت الحجة الإرهاق والإجهاد وعدم الاستعداد بالشكل الأمثل".

وأتم شوبير حديثه "هل تعلم أن الإسماعيلي خاض مباراة إفريقية خارج مصر وأجل عودته لمدة 6 أيام من أجل تأجيل مباراة في مسابقة الدوري؟".

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