اسكواش - مفاجآت الرجال تتوالى أمام الأهرامات.. وتأهل منطقي في بطولة العالم للسيدات

استمرت مفاجآت بطولة "سي آي بي" لمصر الدولية لرجال الاسكواش وودع طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا والثاني في البطولة المسابقة أمام الويلزي جويل ماكين.

أما على مستوى "سي آي بي" لبطولة العالم لسيدات الاسكواش فدافعت نور الشربيني عن لقبها بتأهل سهل كما ضمنت الفرنسية كاميل سيرم مقعدها في ثمن النهائي.

فجر جويل ماكين لاعب ويلز كبرى مفاجآت الدور الرئيسي "دور الـ32" بعد إقصاء طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 68 دقيقة.

كما فجر مصطفى عسل بطل العالم للناشئين مفاجأة بإقصاء دييجو إلياس لاعب بيرو والمصنف السابع في البطولة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 77 دقيقة.

بينما تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا بعد الفوز على عمر مسعد بثلاثة أشواط دون رد، وبنفس النتيجة تأهل كريم عبد الجواد على حساب الاسكتلندي جريج لوبان.

وتقام مباريات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش أمام الأهرامات برعاية البنك التجاري الدولي CIB يومي الأحد والإثنين.

أما على مستوى السيدات وفي بطولة العالم تأهل نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا على حساب هولي نوتون الكندية بالفوز بثلاثة أشواط دون رد في أقل من نصف ساعة.

ونجحت الفرنسية كاميل سيرم في حجز مقعدها في ثمن النهائي بالفوز على الإنجليزية ميلي توملينسون بنفس النتيجة.

وتقام مباريات ثمن النهائي لبطولة العالم للسيدات أمام الأهرامات يومي الأحد والإثنين.

وتبلغ القيمة المالية لمجموع جوائز بطولة العالم 430 ألف دولار كرقم قياسي هو الأعلى في تاريخ اللعبة وبرعاية البنك التجاري الدولي.

جدول مباريات ثمن النهائي:

الأحد:

الإنجليزي داريل سيلبي × الإنجليزي كريس سيمبسون (12:00 ظهرا)

النيوزلاندي بول كول × الفرنسي جريجور مارشي (12:45 ظهرا)

فارس الدسوقي × الهندي سوراف غوسال (5:30 مساء)

الإنجليزية سارة جان بيري × الويلزية تيسني إيفانز (6:30 مساء)

علي فرج × مازن هشام (8:00 مساء)

رنيم الوليلي × الإنجليزية أليسون واترز (9:00 مساء)

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس (9:45 مساء)

الاثنين:

الفرنسي بابتيستي ماسوتي × الماليزي إيان يو (12:00 ظهرا)

مروان الشوربجي × مصطفى عسل (12:45 ظهرا)

كريم عبد الجواد × ليو أو من هونج كونج (5:30 مساء)

هانيا الحمامي × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (6:30 مساء)

النيوزلاندية جويل كينج × آني أو من هونج كونج (7:15 مساء)

الويلزي جويل ماكين × الفرنسي فيكتور كروين (8:00 مساء)

نور الشربيني × الهندية جوشنا شينابا (9:00 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم × يثرب عادل (9:45 مساء)

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