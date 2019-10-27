توخيل: لعل كلام فيلاس-بواس عن باريس موجه إلى جمهور مارسيليا

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 09:44

كتب : FilGoal

توخيل

قد يكون ما قاله أندري فيلاس-بواس حقيقة، لكن خوف توماس توخيل من شعور فريقه بالغرور قبل المواجهة المرتقبة جعله يفسر حديث الأول على أنه "لتقليل طموح الجمهور".

ساعات تفصلنا عن قمة فرنسية، باريس سان جيرمان يستضيف مارسيليا في الدوري، رغم فارق الإمكانات بين الناديين، إلا أن جمهور الأخير لا يقبل الخسارة من زعيم العاصمة وبطل الدولة.

لكن فيلاس-بواس مدرب مارسيليا شدد على قوة باريس بالقول:"يلعب في دوري آخر غير الذي نشارك به".

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فرد الألماني توخيل مدرب باريس قائلا في تصريحات صحفية:"ربما أقول نفس الشيء لو أني مدرب مارسيليا لكي أسيطر على توقعات الجمهور. أتفهم رأيه لأننا نمر بفترة رائعة. نحن أقوياء وفزنا بألقاب عديدة في السنوات الأخيرة. لكني أعتبر هذه المباراة لها حسابات خاصة بعيدا عن الدوري أيا كان ترتيب كل فريق بالبطولة".

واستمر المدرب السابق لبوروسيا دورتموند "لا نخشى مارسيليا ونتوقع أجواء استثنائية، مثل التي نراها في دوري أبطال أوروبا أو مباريات الكؤوس. نحب هذه الأجواء ونلعب جيدا فيها. جاهزون لمقارعتهم. هذا تحد كبير، نتوقع أن يلعب مارسيليا بحدة".

في ظل فارق الثماني نقاط بين الناديين، باريس يتصدر الترتيب ومارسيليا السابع، وفي ظل توهج رجال توخيل بالفوز في آخر 5 مباريات بكل البطولات، وفي ظل عدم فوز مارسيليا على منافسه منذ 2011، قد يكون كلام فيلاس-بواس صحيحا، هناك فجوة بين الفريقين.

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