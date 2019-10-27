لامبارد ردا على مدرب بيرنلي: ماذا عن السقوط المتكرر للاعبيك؟

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 09:25

كتب : FilGoal

لامبارد

لم يعجب فرانك لامبارد هجوم شون دايتش على اللاعب كالوم هودسون-أودوي، فبالنسبة له لم يقصد الأخير التحايل من أجل الحصول على ركلة جزاء في مباراة انتهت بانتصار ساحق لتشيلسي على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-2 يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كاد يحصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد سقوط أودوي في منطقة جزاء بيرنلي، لكن VAR حرمه ذلك، فما كان من الحكم سوى إشهار البطاقة الصفراء في وجهه متهما إياه بالتحايل.

الأمر الذي أثار غضب دايتش ليهاجم أودوي بعد المباراة. (طالع ما قال)

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فرد لامبارد مدرب تشيلسي قائلا في تصريحات صحفية:"لو شعرت أنه كان يتحايل لتحدثت معه (هودسون-أودوي) وأبلغته أننا لا نلعب بهذه الطريقة. حين تتحرك في منطقة الجزاء بسرعة وتحاول مراوغة المدافعين، قد يحدث موقف مثل ذلك بعيدا عن قرار VAR".

وواصل لاعب تشيلسي وإنجلترا السابق "أعتقد أن كثيرا من الأشياء كانت تجري في المباراة، بعض الأشخاص كانوا يسقطون بلا أي احتكاك. دكتهم أرادت احتساب كل شيء. آشلي بارنز، مع كل كرة مشتركة في الهواء يسقط على الأرض مطالبا بركلة حرة ليبقي على الكرة قريبة من منطقة الجزاء".

في الماضي، كان يصعب على الحكام اكتشاف ما إذا كان المهاجم يتحايل أم لا، لكن في عصر VAR تغير الأمر تماما.

فوز تشيلسي في الجولة العاشرة ارتقى به للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورفع رصيده إلى 20 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يستضيف توتنام يوم الأحد في مباراة مرتقبة.

ويستعد تشيلسي لمباراة قوية أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية ويوم السبت يحل ضيفا على واتفورد في الدوري.

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مدرب بيرنلي يهاجم لاعب تشيلسي

تشيلسي لامبارد هودسون أودوي

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