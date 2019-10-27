بالفيديو - لاعب خارج الميدان يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بألمانيا!

واقعة، ربما تشاهدها لأول مرة في حياتك. كاد يهرب بطلها من العقاب لأن الحكم لم يلحظه، لكن في عهد VAR لم يستطع مايكل إبروين إنقاذ نفسه.

لمسة عفوية، لم يقصد بها سوى إعادة الكرة سريعا إلى الملعب، كلفت فريقه ركلة جزاء، ولحسن حظه، فاز ناديه هولستين كيل بالمباراة بنتيجة 2-1 على بوخوم في دوري الدرجة الثانية الألماني يوم السبت.

تسديدة ضلت طريقها نحو المرمى، كان إبروين يجري عملية الإحماء خارج الملعب، لمس الكرة قبل أن تعبر خط المرمى بكامل محيطها، VAR نبه الحكم، فما كان من قاضي الملعب سوى منح ركلة جزاء لبوخوم.

في قانون كرة القدم يحق للحكم احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء إذا تدخل لاعب بديل بأي شكل في المباراة.

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ولذلك كان قرارا صائبا من الحكم جعل معلق المباراة يبدي تقديره بالقول:"لننفض الغبار عن قانون اللعبة، هذا هو العقاب. رائع. واحدة من اللقطات الغريبة في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني. هولستين كيل وجمهوره أصابهم الذهول. هذا جنون. أشك أنكم سترون هذا مجددا في الكرة الألمانية".

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ما كان من أولي فيرنر مدرب هولستين كيل سوى التعليق بابتسامة عما حدث بالقول:"الآن نستطيع الضحك على الأمر".

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