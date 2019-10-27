تجنبا للمخاطرة.. تقرير: يونايتد لم يعد يريد بيل

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 08:34

كتب : FilGoal

بيل ضد كرواتيا

لم تعد هناك رغبة لدى فريق الشياطين الحمر في جاريث بيل اللاعب الويلزي مهاجم ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وفقا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل الإنجليزية.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

مانشستر يونايتد

نية الاستغناء عن بيل موجودة في النادي الإسباني، وفي الصيف الماضي اللاعب السابق لتوتنام كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

لكن إدارة الفريق المدريدي لم توافق على عرض صيني ليبقى اللاعب في عاصمة إسبانيا.

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مانشستر يونايتد كان من أبرز المهتمين بالحصول على بيل (30 عاما)، نظرا لتألقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة توتنام.

لكن تقول الصحيفة إن كثرة إصابات بيل جعلت يونايتد يصرف النظر عن الأمر تجنبا للمخاطرة بالتعاقد معه، الأمر الذي قد لا يعجب ريال مدريد الذي أراد استخدام اللاعب في صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي.

فأشارت تقارير في وقت سابق أن ريال مدريد يفكر في عرض صفقة تبادلية على يونايتد، يحصل بموجبها على بول بوجبا ويرحل عنه بيل.

لكن على ريال مدريد الآن التفكير في لاعب آخر لعرضه على يونايتد، أو تجهيز مبلغ مالي ضخم أملا في إقناع الأخير بالتخلي عن لاعب الوسط المميز بوجبا الفرنسي.

كان بوجبا هدفا صريحا لريال مدريد في الصيف الماضي، لكن تمسك يونايتد بأغلى لاعب في تاريخه حال دون ارتدائه للقميص الأبيض.

أما جاريث بيل، فإصابة جديدة أبعدته عن آخر مباراتين لريال مدريد أمام ريال مايوركا وجالاتاسراي.

أصيب في الكاحل خلال مباراة بلده ويلز أمام كرواتيا في تصفيات يورو 2020.

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