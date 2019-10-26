خاص رئيس إنبي لـ في الجول: اجتماع مع طولان لاكتشاف المواهب.. و4 وديات استعدادا لـ الزمالك

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 22:12

كتب : أحمد شاكر

حلمي طولان مدرب الاتحاد السكندري

كشف زكريا السيد رئيس إنبي عن عقد جلسة بينه وبين حلمي طولان المدير الفني للفريق بحضور إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في النادي لمتابعة فرق الشباب والناشئين في النادي للمراحل السنية مواليد 1999 و2000 و2001.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "هذا الاجتماع يأتي من أجل ضم العناصر المميزة في فرق الناشئين والشباب للفريق الأول".

وأضاف "طولان يعلم جيدا أن قطاع الناشئين في إنبي من أقوى القطاعات الموجودة في مصر لذلك يريد الاستعانة ببعض العناصر من خلال متابعتهم ثم ضمهم للفريق الأول خلال فترة التوقف الدولي لتجربتهم خلال المباريات الودية".

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وكان إنبي أعلن رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق بعد مرور 4 جولات من الدوري لسوء النتائج وجاء بدلا منه بـ حلمي طولان.

من ناحية أخرى كشف السيد: "خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل إنهاء أزمة البطاقة الدولي لمهاجم منتخب بوروندي فيستون عبد الرازق".

وأكمل "اللاعب بدأ الموسم مع إنبي بشكل طبيعي لكنه لم يشارك لعدم قيده بسبب عدم وصول بطاقته الدولية".

وأتم تصريحاته "اللاعب ملتزم بمباراة مع منتخب بلاده في الوقت الحالي وسف يعود لصفوف إنبي بعد ذلك، ونرغب في إنهاء أزمته خلال فترة التوقف ليشارك معنا في أول مباراة بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة".

وخلال فترة التوقف التي تصل إلى شهر يخوض نادي إنبي 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الزمالك بعد استئناف الدوري.

مباريات إنبي الودية الأربعة أمام كل من الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة وحرس الحدود ووادي دجلة على الترتيب.

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