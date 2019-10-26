بالفيديو – أفعى إنتر لا تقبل الهدية.. بارما يحبط كتيبة كونتي لصالح يوفنتوس

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - بارما

رفض فريق إنتر ميلان قبول هدية ليتشي، بالتعثر أمام بارما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

إنتر تعادل مع بارما بهدفين لكل فريق ليرفض تصدر الدوري بعد تعثر يوفنتوس.

يوفنتوس تعثر بالتعادل أمام ليتشي، ليترك فرصة الصدارة لـ إنتر في حالة الانتصار على بارما ولكن ذلك لم يحدث.

أخبار متعلقة

بالفيديو - ليتشي يعاقب ساري.. يوفنتوس يتعثر ويمنح إنتر فرصة تصدر الدوري تقرير: إنتر يفكر في حلين للحفاظ على لاوتارو مارتينيز 3 ملامح من مواجهة إنتر وبوروسيا دورتموند.. تحول بروزوفيتش وافتقاد ألكاثير أهداف الأربعاء الكروي - أفضل أهداف الجولة.. وليفربول وبرشلونة وإنتر

كتيبة أنطونيو كونتي رفض الهدية لتكتفي بنقطة التعادل وتصل للنقطة 22 في المركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر صاحب الـ 23 نقطة.

بينما حصد فريق بارما نقطته الـ 13 في المركز السادس.

كونتي اعتمد في البداية على لاوتارو مارتينيز بجانب روميلو لوكاكو وخلفه نيكولو باريلا وكريستيانو بيراجي مع غياب المصاب سينسي.

الأمور كانت تسير بشكل جيد لإنتر الذي تقدم أولا بفضل تسديدة مباغته من أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 23.

لكن كل شيء اختلف بعدها بدقيقة واحدة.

يان كاراموه صاحب الـ 21 عاما انتقل من إنتر لـ بارما على سبيل الإعارة قبل أن يعاقب الأفاعي بهدف صاروخي في الدقيقة 25.

إنتر لم يستفيق من صدمة التعادل، لتهتز شباكه مرة أخرى بعد مرتدة مثالية من كاراموه وتمريرة إلى جيرفينيو الذي هز الشباك.

شوط أول انتهى لصالح بارما.

في الشوط الثاني ضغط إنتر بقوة من أجل إدراك التعادل وهو ما حدث في الدقيقة 56 بعد تدخل تقنية الفيديو.

روميلو لوكاكو حول عرضية كاندريفا داخل الشباك قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل وتلغي تقنية الفيديو قرار الحكم وتحتسب الهدف.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد هز الشباك لصالح إنتر.

ويلعب إنتر خارج أرضه الجولة المقبلة في الدوري أمام بريشيا، بينما يستضيف يوفنتوس نظيره جنوى.

اقرأ أيضا:

موعد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك لمنتخب مصر

موعد مباراتي الزمالك أمام مازيمبي وبريميرو دي أجوستو

أنباء سيئة لعشاق المصري

ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي

أرقام تريزيجيه أمام مانشستر سيتي

في إيطاليا إنتر بارما يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتفاقية لتطوير استاد بورسعيد دقيقة | الدوري المصري
قبل المصري.. صدام وحيد مع أندية سيشل بذكريات التتويج 4 دقيقة | إفريقيا
رسائل من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. وتحذير 11 دقيقة | مصر
بالفيديو - بوليسيتش ينفجر بـ هاتريك.. تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو – أفعى إنتر لا تقبل الهدية.. بارما يحبط كتيبة كونتي لصالح يوفنتوس 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – جروس يبدأ ولايته الثالثة مع أهلي جدة بهزيمة أمام 10 لاعبين ساعة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك