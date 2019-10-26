بالفيديو – أفعى إنتر لا تقبل الهدية.. بارما يحبط كتيبة كونتي لصالح يوفنتوس

رفض فريق إنتر ميلان قبول هدية ليتشي، بالتعثر أمام بارما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

إنتر تعادل مع بارما بهدفين لكل فريق ليرفض تصدر الدوري بعد تعثر يوفنتوس.

يوفنتوس تعثر بالتعادل أمام ليتشي، ليترك فرصة الصدارة لـ إنتر في حالة الانتصار على بارما ولكن ذلك لم يحدث.

كتيبة أنطونيو كونتي رفض الهدية لتكتفي بنقطة التعادل وتصل للنقطة 22 في المركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر صاحب الـ 23 نقطة.

بينما حصد فريق بارما نقطته الـ 13 في المركز السادس.

كونتي اعتمد في البداية على لاوتارو مارتينيز بجانب روميلو لوكاكو وخلفه نيكولو باريلا وكريستيانو بيراجي مع غياب المصاب سينسي.

⚫ تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة بارما في الجولة الـ 9 في الدوري الإيطالي #السبت_الكروي pic.twitter.com/GLuZnO5s7w — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2019

الأمور كانت تسير بشكل جيد لإنتر الذي تقدم أولا بفضل تسديدة مباغته من أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 23.

لكن كل شيء اختلف بعدها بدقيقة واحدة.

يان كاراموه صاحب الـ 21 عاما انتقل من إنتر لـ بارما على سبيل الإعارة قبل أن يعاقب الأفاعي بهدف صاروخي في الدقيقة 25.

إنتر لم يستفيق من صدمة التعادل، لتهتز شباكه مرة أخرى بعد مرتدة مثالية من كاراموه وتمريرة إلى جيرفينيو الذي هز الشباك.

شوط أول انتهى لصالح بارما.

في الشوط الثاني ضغط إنتر بقوة من أجل إدراك التعادل وهو ما حدث في الدقيقة 56 بعد تدخل تقنية الفيديو.

روميلو لوكاكو حول عرضية كاندريفا داخل الشباك قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل وتلغي تقنية الفيديو قرار الحكم وتحتسب الهدف.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد هز الشباك لصالح إنتر.

ويلعب إنتر خارج أرضه الجولة المقبلة في الدوري أمام بريشيا، بينما يستضيف يوفنتوس نظيره جنوى.

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