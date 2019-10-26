بالفيديو – هدف عجيب في الدوري الكرواتي

لا تبالغ في الاحتفال، ولا تتعجله أيضا، حتى لا تتحوّل فرحتك إلى حزن مفاجئ.

مباراة هايدوك سبليت وسلافن كوبرفنيكا في الجولة 13 للدوري الكرواتي، شهدت هدفا غير اعتيادي.

النتيجة أشارت إلى تقدم هايدوك بحلول الدقيقة 73 عندما تصدى حارس مرماه بأعجوبة لتسديدة من الفريق المنافس.

لاعبو سلافن اعتقدوا أن الكرة تخطت خط المرمى، وتجمعوا للاحتفال، بينما لم يعلن الحكم عن توقف اللعب.

ليستغل أفراد هايدوك سبليت انسحاب لاعبي سلافن من مراكزهم، ويشنون هجوما مرتدا ماكرا انتهى على التسجيل في المرمى الخالي من حارسه الذي ذهب بدوره للاحتفال مع دكة البدلاء.

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المباراة انتهت بفوز هايدوك سبليت بهدفين دون رد وبالتالي استعادته صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقا على دينامو زغرب بنقطتين.

بعد المباراة، صرّح يوسيب يورانوفيتش صاحب الهدف الجدلي: "إنه أكثر هدف عجيب رأيته في حياتي".

وأضاف: "إنه انتصار غريب، ولكن الأهم أننا حصدنا نقاط المباراة".

وأتم: "لم نصدق أننا سجلنا هذا الهدف، في البداية اعتقدنا أنه هدف لـ سلافن، ولكن عندما ارتدت الكرة عرفنا أن اللعب لا يزال قائما، ولذا هرعنا وسجلنا وفزنا".

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