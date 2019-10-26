اتفاقية لتطوير استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حصوله على الموافقة النهائية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وأكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر التي أقيمت عليها بطولة الأمم الإفريقية وهي القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية والسلام.

على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.

وأشار محمود حسين إلى ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بادر بإجراء اتصال هاتفي مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة "استادات"، تم خلاله الاتفاق على تسليم الاستاد والبدء في أعمال تطويره خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد حسين على الالتزام بكل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمدينة الرياضية ومنها تطوير الاستاد وفقا لكود الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا".

وأتم وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن لقاءاته بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم تنقطع خلال الفترة الماضية، للتأكيد على المطلبين الأساسيين في أعمال تطوير الاستاد، وهما الجدول الزمني وضمان جودة التطوير الفعلية.

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