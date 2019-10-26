بالفيديو - بوليسيتش يسجل أول أهدافه مع تشيلسي

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 19:02

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - بيرنلي

وثق فيه المدرب فرانك لامبارد وكريستيان بوليسيتش كان على قدر الثقة ليسجل أول أهدافه مع تشيلسي.

تشيلسي يواجه بيرنلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبوليسيتش شارك لأول مرة بشكل أساسي منذ تواجده أمام شيفيلد في الجولة الرابعة في 31 أغسطس الماضي.

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وثقة لامبارد كانت على قدر توقعاته بعدما تقدم لاعب بروسيا دورتموند السابق للبلوز في الدقيقة 21.

الأمريكي صاحب الـ21 ضغط على أحد لاعبي بيرنلي وحصل على الكرة ليتقدم صوب مرمى الحارس نيك بوب ويسدد يسارية في الشباك.

تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز 12 برصيد 12 نقطة.

وانضم بوليسيتش (20 عاما) إلى تشيلسي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

وشارك بوليسيتش في 30 مباراة مع دورتموند في الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ويأمل تشيلسي أن يسير اللاعب الكرواتي الأصل على خطى إدين هازارد الذي كان النجم الأول لتشيلسي قبل أن يرحل إلى ريال مدريد.

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