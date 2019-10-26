دونجا: التفاهم بين اللاعبين سيقود الإسماعيلي للانتصارات

يعتقد محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي أن التفاهم والانسجام بين لاعبي فريقه سيقود الدراويش لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

محمود دونجا النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال دونجا لـFilGoal.com: "الموسم لا يزال طويلا ونحن في بداية الدوري وبالمزيد من التفاهم والانسجام مع حماس اللاعبين الصغار سنحصل على دفعة قوية للعودة للانتصارات".

وأضاف "كنت أتمنى المشاركة أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية واللعب أمام الجماهير التي كانت بمثابة الحافز للفريق في المباراة".

وأكمل "صغر سن مجموعة اللاعبين الحالية ونقص خبرتهم جعلهم يشعرون بالملل من أسلوب لعب حرس الحدود الدفاعي خلال المباراة التي خسرناها في الدوري".

وأتم "في الفترة الحالية سأعود للتدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية".

وغاب دونجا عن فوز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الحدود.

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