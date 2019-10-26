بعد إقالة بيليجرينو.. ليجانيس يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني على حساب مايوركا

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

ليجانيس - مايوركا

حقق ليجانيس فوزه الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتفوقه على ضيفه مايوركا بهدف دون رد على ملعب بوتاركي، في الجولة العاشرة للمسابقة.

الفوز الثمين تحقق بفضل هدف الدنماركي مارتن برايتويت في الشوط الأول.

ليرفع ليجانيس رصيده إلى 5 نقاط ويغادر مؤقتا المركز الأخير بفارق الأهداف عن إسبانيول. ويتجمد رصيد مايوركا عند 19 نقاط في المركز 15.

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ولعب ليجانيس مباراته الأولى تحت قيادة مدربه المؤقت لويس سيمبرانوس الذي عوّض ماوريسيو بيليجرينو المُقال.

الفريق المدريدي فشل في تحقيق أي انتصار طوال 9 جولات، إذ تعادل مرتين وتلقى 7 هزائم.

في المقابل، فشل مايوركا في استغلال انتفاضته بالفوز الباهر 1-0 على ريال مدريد في الجولة الماضية، وعاد للسقوط أمام ليجانيس.

مايوركا زار ملعب بوتاركي للمرة الأولى في تاريخه بالدوري الإسباني، وهو الملعب رقم 61 الذي يلعب عليه فريق الجزيرة في تاريخه بالمسابقة.

وسجل برايتويت هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة 31 من صناعة روبيرت روساليس، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في دوري هذا الموسم.

ليصير واتفورد الإنجليزي هو الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم حتى اللحظة بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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