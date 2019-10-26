جوارديولا: تكرار مستوى الشوط الأول أمام أستون فيلا = هبوطنا.. ولاعبهم مذهل

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عقب انتصار فريقه أمام أستون فيلا، مشيرا إلى "لعبنا بشكل جيد ولكن لمدة 45 دقيقة فقط".

مانشستر سيتي انتفض في الشوط الثاني لينتصر على أستون فيلا بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا: "لعبنا بشكل جيد ولكن في الـ 45 دقيقة الثانية وليس لمدة 90 دقيقة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "إذا لعبنا بقية المباريات بنفس أداء الشوط الأول فأننا سنكون في مراكز الهبوط".

وأردف "ولكننا صححنا الأخطاء في الشوط الثاني. مثل تلك الأمور تحدث أحيانا، ونجحنا في الانتصار في النهاية".

وتابع "اللاعب الوحيد الذي لعب بجرأة في الشوط الأول كان رحيم ستيرلينج".

وتغنى بيب بـ رحيم قائلا: "عندما يتحدث الجميع عن جودتك في الإعلام فأنك في الغالب ستدخل المباراة التالية ولديك هذا الإحساس بمدى الجودة التي تتمتع بها. لكن رحيم يفعل عكس ذلك تماما ويقاتل في كل لقاء".

وأشار "هذا مصدر قوتنا كفريق في السنوات الأخيرة وفي كل مباراة".

ووجه جوارديولا تحية خاصة لـ جاك جريليش قائد أستون فيلا، قائلا: "جريليش لاعب مذهل. لاعب على أعلى مستوى وأنا اسعيد للغاية باستمراره في صفوف أستون فيلا".

وأكمل حديثه قائلا: "جريليش قرر البقاء والدفاع عن ناديه في دوري الدرجة الأولى. هو لاعب موهوب للغاية ويصنع العديد من الفرص".

وأتم "جاك لاعب استثنائي ولكنه باهظ الثمن بالنسبة لنا".

جريليش جناح أستون فيلا صاحب الـ 24 عاما شارك في 12 مباراة هذا الموسم مع أستون فيلا، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

الخسارة جمدت رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز الـ 12، بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني خلف ليفربول.

اقرأ أيضا:

موعد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك لمنتخب مصر

كاف يحدد موعد مواجهتي الزمالك أمام مازيمبي وبريميرو دي أجوستو

ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي

سيتي يقسو على رفاق تريزيجيه

أرقام مميزة لـ تريزيجيه أمام مانشستر سيتي