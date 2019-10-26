بالفيديو - ليفاندوفسكي "القياسي" يتصدر لـ بايرن.. ودربي سلبي بين شالكه ودورتموند

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 17:31

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن

قاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لاحتلال صدارة الدوري الألماني، فيما انتهى دربي الرور بين شالكه ودورتموند بالتعادل السلبي.

بايرن انتصر على يونيون برلين بهدفين مقابل هدف بفضل هدفي بينجامين بافار وليفاندوفسكي ضمن مباريات الجولة التاسعة في المسابقة.

بافار تقدم أولا في الدقيقة 13 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكرة أبعدها الحارس.

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والهداف البولندي أضاف ثاني الأهداف من مجهود فردي وتسديدة على يسار الحارس مع الدقيقة 53.

وبهذا الهدف بات ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في 9 مباريات متتالية، وأول لاعب يصل إلى 13 هدفا في 9 جولات، ليواصل تألقه خلال الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 86 قلص سيباستيان بولتير الفارق للضيوف من ركلة جزاء.

وبفضل الفوز عاد الفريق البافاري لاحتلال صدارة المسابقة برصيد 18 نقطة عن فرايبورج الثاني، الذي انتصر على لايبزج بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة أخرى كان من المفترض أن تكون أكثر إثارة فرض التعادل السلبي نفسه بين الغريمين شالكه وبروسيا دورتموند في دربي الرور.

تعادل أوقف أسود الفيستفالين عند 16 نقطة في المركز الثالث مفرطا في فرصة التساوي مع بايرن، أما الأزرق الملكي فوصل رصيده لـ15 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي المباريات حقق هوفينهايم فوزا مثيرا على هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتصر بادربورن على فورتونا دوسلدورف بهدفين نظيفين.

وأمام كلا من بروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج فرصة إبعاد بايرن من الصدارة عندما يلتقيان مع آسنتراخت فرانكفورت وأجوسبورج على الترتيب يوم الأحد، إذ يمتلكان في جعبتهما 16 نقطة.

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بايرن ، ليفاندوفسكي شالكه دورتموند

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