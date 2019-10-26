لاعب ريال مدريد السابق: عاملوني كفتى سيئ وتلقيت السباب والانتقاد

كشف تيو هيرنانديز لاعب ميلان، عن الصعوبات التي واجهها خلال تواجده في ريال مدريد.

تيو انتقل إلى ميلان قادما من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري مقابل 20 مليون يورو، واعترف أن فترته في العاصمة الإسبانية كانت صعبة.

وصرّح تيو: "في مدريد اكتسبت سمعة الفتى السيئ، تلقيت العديد من السباب والانتقادات".

وأضاف في حديثه لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "صحيح أنني فعلت أمورا تافهة، ولكني نضجت على الجانب الإنساني، أنا الآن شخص يقضي الكثير من الوقت في منزله رفقة كلابه ويشاهد كرة التنس على التلفاز".

وتطرق لتفاصيل انتقاله إلى ميلان ودور باولو مالديني فيها: "مساهمة مالديني في انضمامي لـ ميلان شرف كبير، لقد صنع تاريخا كبيرا في كرة القدم وليس ميلان فحسب، وقد أقنعني للغاية".

وأضاف: "لم أحتج إلى كثير من الوقت لأقرر قبول العرض، تحدثت إلى وكيلي ووافقنا فورا".

وأكمل: "حلمي هو رفع كأس دوري أبطال أوروبا، ولكن أولا علينا التأهل إليها، ونحن الآن متواجدون في المراكز التي توصل إليها".

وأتم: "الكثير من الأمور تحدث في كرة القدم، ولا أدري كم من الوقت سنحتاج حتى نعود إلى القمة، ولكننا في الطريق الصحيح، لدينا فريق مميز وأعتقد أننا قادرين على حصد المركز الرابع هذا الموسم".

تيو (22 عاما) خاض 5 مباريات مع ميلان هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع مثله.

الظهير الفرنسي بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد، وانفجر أثناء إعارته لـ ديبورتيفو ألافيس في موسم 2016\2017، ليشتريه ريال مدريد من جاره مقابل 24 مليون يورو.

وفي موسم واحد مع ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، لم يشارك تيو سوى في 23 مباراة، واكتفى بصناعة 3 أهداف، ليلعب معارا إلى ريال سوسيداد في موسم 2018\2019، ثم يرحل نهائيا إلى ميلان.

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