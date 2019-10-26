لاعب ساوثامبتون: إنه كابوس.. ما فعلناه كان محرجا

لم يستوعب ناثان ريدموند لاعب ساوثامبتون، السقوط الكارثي لفريقه أمام ليستر سيتي.

ساوثامبتون تعرّض لأثقل هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بسقوطه 0-9 على ملعبه سانت ماري أمام ليستر سيتي، بالجولة التاسعة للمسابقة. (طالع التفاصيل)

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وصرّح ريدموند بعد المباراة: "قدّمنا أداءً محرجا، إنه أقرب للكابوس خصوصا مع خوض المباراة على ملعبنا".

وأضاف: "إنه واحد من أسوأ المستويات التي قدمناها منذ قدومي إلى النادي، سيتوجب علينا تحليل المباراة بالكامل غدا".

وأكمل: "الكثير من الأمور سارت عكس اتجاهنا، تلقينا بطاقة حمراء وهدفا في نفس اللحظة".

وواصل: "الأهداف سكنت شباكنا بسرعة كبيرة في الشوط الأول، علينا أن نقدّم أفضل من هذا بكثير".

وأتم: "عدة لاعبين كانوا خارج التمركز تماما بعد النقص العددي، حاولنا التعامل مع الأمر بأفضل شكل مكن".

طالع: أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي

التساعية تناوب على تسجيلها: أيوزي بيريز (3 أهداف)، وجيمي فاردي (3 أهداف)، وبن تشيلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون.

ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.

ساوثامبتون تعرض لهزيمته السادسة هذا الموسم وباتت إقالة مدربه رالف هاسنهوتل وشيكة. فيما واصل ليستر انطلاقته المبهرة بقيادة براندن رودرجز.

هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله الحديث منذ انطلاقه عام 1992، بالتساوي مع فوز مانشستر يونايتد على إبسويتش تاون 9-0 في مارس 1995.

كما أنه أكبر انتصار خارجي لأي فريق في أي مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد أيضا يوم أرض نوتنجهام فورست في فبراير 1999.

الطريف أن ليستر سيتي كان قد خاض 9 مباريات سابقا أيام الجمعة في الدوري الإنجليزي لم يفز في أيٍ منها، قبل أن يفك عقدته بتساعية في شباك مضيفه.

أما فاردي وأيوزي فباتا ثاني ثنائي يسجل 3 أهداف لكل منهما في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، بعد جيرمان بينانت وروبير بيريس لـ أرسنال في مايو 2003، يومها تحقق ذلك أمام ساوثامبتون أيضا.

بل سجل أيوزي ثلاثيته الثانية على التوالي في شباك ساوثامبتون بالتخصص بعد أن فعله بقميص نيوكاسل يونايتد الموسم الماضي.

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