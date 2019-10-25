قرر صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، حرمان الثنائي: عماد حمدي، ومحمد فوزي، من الراحة التي حصل عليها الفريق بأكمله.

وصرّح المنياوي لـ FilGoal.com: "سيتدرب اللاعبان بشكل منفرد لأنهما تغيّبا عن التدريبات منذ يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف: "سنطبق عليهما العقوبات المنصوص عليها في اللائحة".

وكان حمدي وفوزي قد غادرا معسكر الإسماعيلي المغلق يوم الإثنين الماضي وعادا لمنزليهما، وبالتالي خرجا من قائمة مباراة الجزيرة الإماراتي.

وانتصر الإسماعيلي 2-0 على الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية البطلة مساء الأربعاء.

وبناءً على العقوبة، سيتدرب حمدي وفوزي مع أحد مدربي الجهاز الفني اعتبارا من السبت، في ظل حصول أفراد الفريق الأساسيين على إجازة حتى يوم الخميس المقبل، والذين لا يشاركون بصفة منتظمة حتى الإثنين.

وعلى صعيد آخر، علّق المنياوي على الأنباء التي تناولت مفاوضات بيراميدز مع عماد حمدي قائلا: "كل المعلومات التي أعرفها سمعتها من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأكمل: "لم يصل للإسماعيلي عروض للاعب، وعقده مستمر لموسمين مقبلين".

وأتم: "لا وقت الآن للحديث عن أي شيء بخصوص الانتقالات، تركيزنا منصب على الاستعداد للمباريات المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

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