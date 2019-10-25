مؤتمر ساري: رونالدو سيحتاج للراحة بناءً على ما يشعر به

رفض ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي إجراء أي تغييرات في ترتيب اللاعبين المسددين للركلات الثابتة رغم الأرقام السلبية التي يقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم وجود البوسني ميراليم بيانيتش وباولو ديبالا إلا أن البرتغالي يسدد الركلات الثابتة ويظل وفقا للأرقام أسوأ مُسدد في الدوري الإيطالي.

اللاعب البرتغالي سدد 15 محاولة في الحائط البشري من أصل 24 ودون أن يسجل أي هدف.

ساري قال بهذا الصدد قبل مواجهة ليتشي غدا السبت في الدوري الإيطالي: "كريستيانو وميراليم هم من يسددون الركلات الثابتة والأمر يعود لهم، طلبت عدة أشياء من بيانيتش دون أن أغير طبيعة ما يقوم به، ويعبر عن نفسه بمستويات عالية جدا".

وأضاف عن إمكانية منح رونالدو راحة المباراة المقبلة "كثيرا ما أتحدث مع رونالدو، حتى بالنسبة له سيحتاج أحيانا للراحة. سنرى متى وبناء على ما يشعر به".

وعن اتباع نظام المداورة لإراحة اللاعبين "ليس لدينا في الوقت الحالي خيارات عديدة للتدوير لكن سنقوم بتغيير شيء ما بناء على حالة اللاعبين".

وأكمل "ليوناردو بونوتشي يشارك بشكل دائم وسنرى إذا كان سيحظى بالراحة، دوجلاس كوست ليس جاهز بعد، ودي تشيليو يحتاج لعدة أيام قبل العودة للمشاركة".

وأتم عن مواجهة ليتشي "مباراة صعبة أمام فريق لديه أسلوبه في اللعب حتى لو كانوا يعانوا من مشاكل".

يوفنتوس لم يعرف طعم الخسارة حتى الآن منذ بداية الموسم إذا تعادل مع فيورنتينا وأتلتيكو مدريد فقط وفاز في 9 مباريات محليا وأوروبيا.

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