قائمة البرازيل – استدعاء زميل تريزيجيه ومهاجم ريال مدريد لمواجهة كوريا الجنوبية والأرجنتين

اختار تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة تضم 23 لاعبا لمواجهة في التوقف الدولي الشهر المقبل.

قائمة بطل أمريكا الجنوبية شهدت انضمام دوجلاس لويز متوسط ميدان أستون فيلا الإنجليزي، ورودريجو جوس مهاجم ريال مدريد الإسباني الشاب للمرة الأولى للمنتخب الأول.

السليساو يلتقون مع الأرجنتين في سوبر كلاسيكو قاري جديد في السعودية على ملعب جامعة الملك سعود في الـ 15 من الشهر المقبل.

ثم كوريا الجنوبية على ملعب محمد بن زايد في الإمارات في الـ 19 من نوفمبر المقبل.

قائمة السامبا جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانييل فوزاتو (روما الإيطالي)

الدفاع: دانييلو (يوفنتوس الإيطالي) – إيمرسون (ريال بيتيس الإسباني) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني) – تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – فيليبي (أتليتكو مدريد).

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرتور (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

الهجوم: ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – رودريجيو جوس (ريال مدريد) – جابريل جيسوس (مانشستر سيتي) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي).

ويتواصل غياب نيمار بسبب الإصابة في أوتار الركبة التي ضربته أمام نيجيريا في التوقف الدولي الماضي.

كما غاب الظهيرين داني ألفيش ومارسيلو عن خيارات تيتي للمواجهات الودية المقبلة.

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