الأهلي: لن نخوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجي.. ونفاضل بين 3 دول لاستضافتنا

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 11:57

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب في مران الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن قرار الجهاز الفني بعدم خوض أي مباراة ودية قبل السفر للخارج للدخول في معسكر تحضيري لاستئناف الموسم.

وقال: "الجهاز الفني سيكتفي بخوض تدريبات يومية حتى موعد السفر إلى أحد الدول العربية لخوض المعسكر".

وأكمل "السفر ربما يكون آخر الشهر الجاري أو أول الشهر المقبل، ونفاضل بين الإمارات والكويت وعمان لاستضافة المعسكر".

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وأتم "خلال الساعات المقبلة سنحدد موعد السفر ومكان إقامة المعسكر".

وحصل الفريق على راحة من سلبية من المران اليوم الجمعة وغدا السبت على أن يعود لاستئنافه الأحد المقبل.

يذكر أن قطار الدوري توقف نظرا لإقامة منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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