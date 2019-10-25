رسميا – البنزرتي مديرا فنيا لمنتخب ليبيا.. وظهوره الأول ضد تونس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي تولي التونسي فوزي البنزرتي مسؤولية تدريب منتخب ليبيا.

ووقع فوزي البنزرتي اليوم الخميس عقدا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مع المنتخب الليبي.

وقدم الليبي جلال الدامجة استقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب في وقت سابق، ليبدأ الاتحاد رحلة البحث عن بديل ويتم الاستقرار على فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي السابق.

الظهور الرسمي الأول لـ البنزرتي مع منتخب ليبيا سيكون أمام منتخب تونس.

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب ليبيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويتواجد المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

وسبق للبنزرتي صاحب الـ 69 عاما تدريب منتخب ليبيا في الفترة ما بين 2007 وحتى 2009.

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