شوقي غريب: مصطفى محمد جاهز.. وإصابة محمد محمود صدمتني

اطمئن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على حالة مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر قبل بدء المعسكر استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

غريب تحدث في مداخلة تلفزيونية عبر "أون سبورت" عن موقف مصطفى محمد "تواصلت معه عقب نهاية اللقاء للاطمئنان عليه ورد بأنه سيتواجد غدا في معسكر المنتخب وجاهز".

وخرج مهاجم الزمالك مصابا بشد في عضلة السمانة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.

وعن حالة طاهر محمد طاهر البدنية واصل "هو بحالة جيدة وكان من المفترض أن يخوض مباراة مع المقاولون العرب وشارك في التدريبات".

وتطرق المدير الفني للحديث عن محمد صبحي الذي حظي بالمشاركة في الدقائق الأخيرة مع الزمالك أمام جينيراسيون بعد إصابة محمد عواد.

وواصل "المنافسة موجودة بين الحراس الأربعة، وسعيد لمشاركته في مباراة اليوم وكان لديه ثبات فني والنتيجة خرجت بالشكل المرجو والمشاركة تعطيه فرصة أفضل".

وتضم القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبي كل من عمر رضوان حارس الجونة ومصطفى شوبير حارس الأهلي وعمر صلاح حارس سموحة بالإضافة إلى محمد صبحي.

وعن إمكانية إقامة مباراة ودية أخرى قبل بداية البطولة رد "المنتخب زامبيا رد بأن معسكرهم سيكون في إسبانيا ويتواجدون في مصر يوم 4 من الشهر المقبل".

وتابع "إذا نختار منتخب غير مصنف أو الاعتماد على التدريبات، الوقت ضيق وقمنا بتقسيم المعسكر لـ 3 أجزاء".

وعن قائمة المنتخب المستدعاة "لدينا فرصة حتى يوم 7 نوفمبر نستطيع فيها تغيير اللاعبين قبل بداية البطولة، وعند بدء البطولة حال إصابة أي لاعب سنكمل باللاعبين المتاحين".

وأكمل "لذلك نضم لاعبان أو 3 حتى قبل بداية البطولة خوفا من الإصابات ولن نضم لاعبا مصابا ولابد أن يكون الجميع في كامل الجاهزية الفنية والبدنية".

وعن إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي عقب ضمه لقائمة المنتخب "تلك الخطوة كان بالاتفاق بيني وبين سيد عبد الحفيظ حزين لفقدانه خاصة أن فايلر أثنى عليه".

وأتم "إصابته كانت صدمة لنا وكان يمثل إضافة قوية للمنتخب وكنا نحتاج نفس النوعية من اللاعبين في الملعب، وهو قادر على العودة من جديد بسبب تكوينه البدني المميز وأتمنى أن تكون قوة الإصابة أقل".

المنتخب الأوليمبي يفتتح مشواره في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة مالي في المباراة الافتتاحية.

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