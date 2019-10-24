بسبب توقف الدوري.. الزمالك راحة سلبية لـ6 أيام

أعطى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني ميتشو لاعبي الفريق راحة سلبية من المران لستة أيام استغلالا لتوقف الدوري.

ويتوقف الدوري المصري بسبب خوض منتخب مصر الأولمبي منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز الزمالك على جينيراسيون فوت اليوم الخميس بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في ملعب السلام.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 ووقع في المجموعة الأولى رفقة كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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