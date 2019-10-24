إيمري: استبعاد أوزيل؟ ليس اليوم المناسب للحديث عنه.. وتوقعت ما فعله بيبي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

أوزيل - رسوم شروق عز

رفض أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال إعطاء دقيقة من وقته للحديث عن استبعاد ميسوت أوزيل، من لقاء فيتوريا جيماريش البرتغالي.

أرسنال انتصر على جيماريش البرتغالي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

لقاء شهد استبعاد أوزيل من قائمة الفريق بالكامل للمرة الخامسة على التوالي.

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وقال إيمري: "استبعاد أوزيل؟ اليوم ليس اليوم المناسب للحديث عن ذلك".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أوزيل لم يكن في قائمة لقاء اليوم، وكان ذلك بقراري. لا حديث آخر".

كتيبة إيمري كانت على أعتاب الهزيمة لولا ثنائية البديل نيكولاس بيبي من ركلتين ثابتتين.

وعن بيبي، قال إيمري: " نحن سعداء للغاية من أجله. وتوقعت ما فعله".

وأوضح "بيبي كان يتدرب على الركلات الثابتة بشكل كبير في آخر أسبوع، ولذلك توقعت تسجيله عندما رأيته يقف لتسديد الركلة".

وتابع "اللاعبون الجدد دائما ما يحتاجون الوقت من أجل الانسجام. بيبي لاعب جيد جدا ونحن نثق في إمكانياته واليوم سجل هدفين مهمين له".

أتم "استحققنا الفوز عن جدارة في المباراة".

وشارك بيبي بدلا من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 75، وعقب خمس دقائق أدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها متقنة بيسراه.

وفي الدقيقة 90 ومن ركلة حرة جديدة خطف بيبي الفوز لأرسنال بتسديدة يسارية رائعة.

وحلق أرسنال بفضل ذلك الانتصار في صدارة المجموعة بتسع نقاط فيما يقبع جيماريش رابعا بدون أي نقطة.

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