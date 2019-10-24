مركز التسوية والتحكيم يُغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه بسبب الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30 6 2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.

وأوضح الحكم الذي أصدره مركز التسوية اليوم الخميس، أن مبلغ 150 ألف جنيه، يأتي كتعويض للنادي الأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية لتي لحقت بالنادي الأهلي.

كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.

جاء في منطوق الحكم أن: "النادي الأهلي فوجئ بعد إرسال جدول المسابقة المشار إليه المتضمن مواعيد (16) أسبوع من المسابقة بسيل من المكاتبات من الاتحاد مُتضمنة تأجيلات لعدد كبير من المباريات وكأن مواعيد البطولة الأفريقية والعربية وإرتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك التأجيلات مما أضر النادى ضررًا بالغًا، حيث اضطر إلى لعب بعض المباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مُبارة وأخرى وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لاعبى النادى الأهلى الذين هم نواة المنتخب نتيجة توالى المباريات وهى الإصابات التى حرمت النادى والمنتخب من مجهوداتهم فضلًا عما تكبده النادى من مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه".

كما جاء في الحكم: "لم ينتهج الاتحاد فى سبيل مُعالجته لتلك الأوضاع ذات النهج بين أندية المسابقة حيث أنه فى حين كان يلعب النادى مُبارة كل 72 ساعة كان المنافسون يلعبون مُبارياتهم كل 96 ساعة وفى بعض الأحيان إلى أسبوع و10 أيام فى أحيان أخرى وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة".

كما أدان الحكم اتحاد الكرة: "لما كان الثابت أن اتحاد الكرة كان قد حدد تاريخ إنتهاء مسابقة الدورى العام لموسم 2018 2019 بتاريخ 30 6 2019 وأنه كان على علم مُسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بمواعيد البطولة الإفريقية والعربية والأجندة الدولية لتوقفات المنتخبين الأولمبى والأول، وهو ما ينفي حالة الظرف الطارئ أو الاستثنائي عن الظروف التي دعت الإتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل إنتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم القسم الأول لعام 2018 2019 إلى ما بعد الميعاد المحدد له سلفًا والذي أخطر الإتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة به قبل بدئها، ومن ثم كان يتعين عليه مُراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المُسابقة بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكمها قواعد الشفافية والنزاهة ".

كما جاء ضمن أسباب قبول دعوى الأهلي أن الإعلان مُتأخرًا عن إلغاء بطولة مواليد 1997 حال دون تحقيق الإستفادة الفنية منهم سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليًا أو خارجيًا.

وكذلك توقف مسابقة الدوري لما يقرب من 40 يوم فى الفترة من 362019 وحتى 2372019 مما أضطر معه النادى لوضع برنامج تاهيلى للاعبيه، ونظرًا لإنتهاء معظم فرق الدورى من لعب مُبارياتها بمُسابقة الدورى العام مما حال بين النادى وتنظيم مُباريات ودية قوية مما إضطر النادى إلى تنظيم مُعسكر خارجى للفريق كلف خزينة النادى الكثير من المصروفات.