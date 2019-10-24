المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إحالة أشرف بنشرقي لاعب الزمالك للجنة الانضباط.

وأشارت اللجنة في بيانها لسبب تحويل بنشرقي للجنة الانضباط إلى "بسبب ما بدر منه عقب نهاية لقاء الزمالك أمام المقاولون العرب".

كما قررت اللجنة إيقاف فرجاني ساسي مباراة واحدة لتعرض للطرد، إلى جانب إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون لمباراتين مع تغريمه 10.000 جنيه بسبب الطرد.

وشملت عقوبات لجنة المسابقات إيقاف أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج مباراة لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام إنبي.

وانتصر الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في لقاء من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وشهد لقاء الزمالك والمقاولون مناوشات بين اللاعبين عقب نهاية المباراة.

وجمع الزمالك 10 نقاط في الدوري من 4 مباريات.

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