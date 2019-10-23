بالفيديو - بنفيكا يخطف الفوز الأول من ليون.. وليل يرفض الهزيمة أمام فالنسيا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

بنفيكا

خطف بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا أمام ليون الفرنسي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

وحقق بنفيكا أول فوز له في دور المجموعات ليحصد 3 نقاط ويستمر في المركز الرابع للمجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد ليون عند النقطة 4 في المركز الثالث.

ويتصدر المجموعة لايبزج الألماني بـ6 نقاط، ثم زينيت سان بطرسبرج الروسي بـ 4 نقاط.

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تقدم بنفيكا في الدقيقة 4 بهدف سجله رافا سيلفا، ثم تعادل ليون في الدقيقة 70 عن طريق ممفيس ديباي.

قبل أن يسجل بيتزي هدف فوز بنفيكا في الدقيقة 86 مستغلا خطأ حارس ليون.

وفي مباراة ثانية في المجموعة الثامنة رفض ليل الفرنسي الخسارة أمام فالنسيا الإسباني وتعادل معه 1-1 في الدقيقة الـ90.

تقدم فالنسيا عن طريق دينيس تشيرشيف في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل ليل بهدف سجله جوناثان إكوني.

بهذه النتيجة حصد ليل أول نقطة له في المجموعة ولا يزال في المركز الأخير، بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة 4 في المركز الثالث.

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