قائمة المنتخب الأوليمبي المبدئية – محمد محمود ضمن اختيارات مدججة بالنجوم لكأس إفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية.

قائمة غريب جاءت مدججة بالنجوم، ويبرز فيها المصاب منذ يناير والعائد مؤخرا محمد محمود، وكذلك العديد من نجوم القطبين، مثل عمار حمدي ورمضان صبحي وصلاح محسن من الأهلي، وإمام عاشور ومصطفى محمد من الزمالك، بجانب عدد من نجوم الدوري المحلي مثل أسامة جلال ومحمود مرعي وناصر ماهر وطاهر محمد وعبد الرحمن مجدي.

وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب مصر المستضيف في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون وغانا ومالي.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي)

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلي) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري)

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) – محمد محمود (الأهلي)

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش)

وفي نفس الوقت أعلن اتحاد الكرة أن غريب عقد اجتماعا مع جهازه الفني والإداري والطبي لوضع برنامج المرحلة المقبلة.

وجاء الاجتماع في ضوء المستجدات التي حدثت على جدول مسابقة الدوري الممتاز واتفق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على تقسيم البرنامج على ثلاثة مراحل تبدأ الاولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة.

في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة يوم ٣ نوفمبر وتستمر حتى ٢٢ نوفمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية.

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