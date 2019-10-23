بالفيديو – الدراويش يحتلون الجزيرة.. الإسماعيلي ينتصر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام الجزيرة - الصورة من حساب الاتحاد العربي

سيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة فكان له ما أراد ليحقق فوزا مثيرا.

وانتصر الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء في ملعب الإسماعيلية بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

سجل هدفا المباراة بينسون شيلونجو في الدقائق 40 و64، الأول جاء بتسديدة صاروخية.

أما الثاني فجاء عقب مراوغة رائعة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق محمد مجدي حارس الدراويش الذي حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لركلة جزاء من لاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في الإمارات في الـ26 من شهر نوفمبر المقبل.

وفي ذلك اللقاء لا يحتاج الإسماعيلي سوى للتعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد للتأهل إلى ربع النهائي.

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