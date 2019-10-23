بالفيديو – الدراويش يحتلون الجزيرة.. الإسماعيلي ينتصر

سيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة فكان له ما أراد ليحقق فوزا مثيرا.

وانتصر الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء في ملعب الإسماعيلية بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

سجل هدفا المباراة بينسون شيلونجو في الدقائق 40 و64، الأول جاء بتسديدة صاروخية.

ربما هو أجمل أهداف البطولة حتى الآن.. من تسديدة صاروخية.. شلنجو لاعب #الإسماعيلي يسجل هدف التقدم الأول من تسديدة لا تصد ولا ترد#الإسماعيلي #الجزيرة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/rS43dBgHWY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 23, 2019

أما الثاني فجاء عقب مراوغة رائعة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق محمد مجدي حارس الدراويش الذي حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لركلة جزاء من لاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 78.

زايد العامري يهدر ركلة جزاء يتصدى لها حارس الإسماعيلي محمد مجدي في الدقيقة 78 من المباراة #الإسماعيلي_الجزيرة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/H3C4KNdDiU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 23, 2019

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في الإمارات في الـ26 من شهر نوفمبر المقبل.

وفي ذلك اللقاء لا يحتاج الإسماعيلي سوى للتعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد للتأهل إلى ربع النهائي.

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