قائمة الزمالك - استمرار ظهور مصطفى فتحي أمام جينيراسيون وغياب شيكابالا

أعلن الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة مساء غدا الخميس بملعب السلام بحضور 5 آلاف مشجع.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2-1.

وشهدت القائمة استمرار ظهور مصطفى فتحي العائد من الإصابة بعدما انضم لقائمة المباراة السابقة في الدوري ضد المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك في هذه المباراة الخماسي محمد عبد الغني والقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد حسن وعمر السعيد ومحمد أبو جبل بسبب استمرار التأهيل للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع الفريق الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد – خالد بوطيب.

إقرأ أيضا

بشرى للزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

مصر للمقاصة يحتج على التحكيم

مدرب أستون فيلا يشيد بتريزيجيه

رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد أمام جينيراسيون

في الجول يكشف تفاصيل أزمة شارة قيادة مصر

مدرب جينك: غياب صلاح يضر ليفربول