خاص نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 21:06

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

محمد محمود - الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي أن الأطباء في المستشفى التي أجرى فيها الأخير آشعة اشتبهوا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته.

وتحدث نادر شوقي لـFilGoal.com قائلا: "محمد محمود اتصل بي وقال لي إن الأطباء شخصوا إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

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وأضاف "الإصابة في الركبة السليمة وليست القدم الأخرى التي عانى فيها من نفس الإصابة".

وكشف نادر شوقي عن خطوة أخرى للتأكد من تشخيص الأطباء.

وأتم "أرسلنا الآشعة فورا إلى أطباء في ألمانيا وننتظر منهم الرد وقطع الشك باليقين في تشخيص الإصابة".

وفي السياق ذاته تحدث سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "عقب رؤية الآشعة فإن نتائجها تسير نحو الاشتباه بقطع في الرباط الصليبي".

وأتم "سنعرض الآشعة على الطبيب أحمد عبد العزيز غدا الخميس".

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي قادما من وادي دجلة قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي وعاد لتوه للمشاركة في المران الجماعي.

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