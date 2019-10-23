مدرب الجزيرة: الإسماعيلي كان أفضل منا وقادرون على التأهل

اعترف مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة الإماراتي بأفضلية الإسماعيلي على فريقه خلال مباراة الفريقين في البطولة العربية.

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية.

وقال كايزر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الإسماعيلي كان الأفضل واستحق الفوز بعد ما قدمه خلال الشوطين".

وأضاف "عندما حصلنا على ركلة الجزاء سنحت لنا الفرصة في قلب المباراة ولكن لم يحالفنا التوفيق وضاعت الركلة".

وأتم تصريحاته "لا يزال أمل الصعود حاضرا بالنسبة لنا وقادرون على تعويض التأخر بهدفين في لقاء الإياب".

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