مؤتمر مدرب الإسماعيلي: لم نحسم الصعود أمام الجزيرة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 22:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

رفض ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي الأقاويل التي تقول أن فريقه حسم الصعود لربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي.

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية.

وقال يسيتش عقب المباراة: "راضي تماما عن أداء اللاعبين في المباراة وأشعر بالسعادة نظرا للروح الكبيرة التي ظهر بها الفريق خلال المباراة".

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وأضاف "أهدرنا عدة فرص كادت تزيد من عدد الأهداف التي سجلناها في المباراة ولكن سوء التوفيق وتألق حارس الجزيرة منعا الفريق من زيادة الأهداف".

وأكمل "حتى الآن التأهل لم يحسم وسنلعب مباراة العودة في الإمارات على ملعب الجزيرة وستكون صعبة وقوية للغاية".

وأردف "يجب التعامل مع مباراة الذهاب على أنها الشوط الأول فقط".

وأتم تصريحاته "الجماهير كان لها الجانب الأكبر في زيادة حماس اللاعبين".

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