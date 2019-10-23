لاعبون عادوا أقوى من إصابات الصليبي.. حلم نستلروي تأجل وعبد ربه تألق بعده

لعنة كرة القدم الأبدية هي الإصابات وتكرارها يصبح أسوأ شيء ممكن.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

لكن هناك من عادوا من تكرار الإصابة بأفضل شكل ممكن ولم تؤثر فيهم بل على النقيض تماما كانت أكبر دافع لهم للتألق.

ومع تأكيد نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن الاشتباه ف إصابة اللاعب مجددا بقطع في الرباط الصليبين يستعرض FilGoal.com في ذلك التقرير أبرز اللاعبين الذين عادوا منه بشكل جيد.

أحمد حجازي

انتقل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر إلى فيورنتينا لبداية مشواره الاحترافي ولكن لم يسر الأمر كما خُطط له.

أصيب حجازي في موسم 2012 بقطع في الرباط الصيبي وعاد منه.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وعقب عودته للمشاركة أصيب مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

ولكن رغم ذلك عاد حجازي أقوى واستعاد مسيرته في الأهلي وانتقل منه إلى الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش.

كما أنه المدافع الأساسي لمنتخب مصر بشكل دائم وكان لاعب الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي.

حسني عبد ربه

قيصر الإسماعيلي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات.

أصيب عبد ربه بالصليبي ثلاث مرات في 2010 و2013 و2016 ولكن في كل مرة كان يعود أقوى ويستكمل مسيرته وكأن شيئا لم يكن.

رحلة طويلة في الملاعب حتى سن الـ35 والمشاركة مع منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا والتتويج بهما والمشاركة في كأس العالم للأندية مع أهلي دبي.

والاحتراف في السعودية مع الاتحاد والنصر ورحلة رائعة مع الإسماعيلي، كل ذلك قهره عبد ربه.

حسام غالي

في عام 2012 وفي سن الـ31 أصيب حسام غالي بقطع في الرباط الصليبي في مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

إصابة في سن كبير كانت كفيلة بإنهاء المشوار الكروي لكن غالي استمر في الملاعب حتى 2018.

رحلة مع الأهلي ثم ليرس البلجيكي ثم النصر السعودي والأهلي مجددا وتوج خلال تلك السنوات بالعديد من البطولات.

رود فان نستلروي

يشبه ما حدث لنستلروي المهاجم الهولندي المخضرم ما يحدث حاليا لمحمد محمود في بداية مشواره مع فريق جديد.

نستلروي كان في طريقه للانتقال إلى مانشستر يونايتد قادما من أيندهوفن لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال أحد التدريبات.

حصل نستلروي على وعد من السير أليكس فيرجسون مدرب يونايتد التاريخي بالعودة وإتمام انتقاله بعد موسم كامل.

وبالفعل عاد نستلروي وأتم انتقاله إلى يونايتد وتوج هداف للدوري الإنجليزي وقاد الشياطين الحُمر للفوز بأربع بطولات.

وانضم محمد محمود للأهلي في شهر يناير الماضي ولكنه أصيب بعد انتقاله بعدة أسابيع ولم يبدأ مشواره الحقيقي بعد مع الأهلي.

زلاتان إبراهيموفيتش

في سن الـ36 لم يتعرض إبراهيموفيتش لقطع في الرباط الصليبي، بل قطع مزدوج في الرباطين الأمامي والخلفي مع بعض المشاكل في أربطة الركبة جراء الإصابة.

أجرى المهاجم السويدي جراحة ناجحة وعاد للمشاركة في المباريات مع يونايتد قبل أن يطلب الرحيل إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

دخل إبرا الملقب بالسلطان فريق العام في الدوري الأمريكي في أول موسم له مع الفريق وفاز بجائزة هدف الموسم، وأفضل لاعب وافد على المسابقة.

توتي

في عام 2007 أصيب توتي قائد روما بقطع في الرباط الصليبي في سن الـ31، إصابة لم تمنعه من الاستمرار حتى سن الـ38 مع روما.

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