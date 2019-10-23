محمد مجدي: أتدرب باستمرار على ركلات الجزاء.. وكنا نحتاج للفوز على الجزيرة

كشف محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي عن حرصه الدائم على التدرب على التصدي لركلات الجزاء ما ساعده على إنقاذ فريقه أمام الجزيرة الإماراتي.

محمد مجدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية.

وتألق الحارس الشاب وتصدى لركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

وقال مجدي عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "التصدي لركلة الجزاء يمنحني ثقة أكثر ويرفع من معنوياتي في الفترة المقبلة، وكنت أحتاج لذلك".

وأضاف "الفوز أيضا جاء في توقيت رائع بعد الخسارة من حرس الحدود في الدوري".

وأتم تصريحاته "والأهم هو أننا نجحنا في إسعاد الجماهير بعد هذا الفوز".

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