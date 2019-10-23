جينيراسيون فوت: نقلنا الضغط إلى الزمالك.. رفضوا مواجهة الأهلي بسببنا

قال تالا فال مدير الاتصالات في جينيراسيون فوت إن ناديه نقل الضغط الملقى عليه إلى الزمالك وذلك قبل لقاء الفريقين غدا الخميس.

ويلتقي الزمالك مع منافسه جينيراسيون فوت في ملعب السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في لقاء الإعادة.

وقال تالا فال لإذاعة "أي جي إف إم" عن المباراة: "تمكنا من نقل الضغط إلى الزمالك".

وواصل "رفض الزمالك مواجهة غريمه التقليدي الأهلي ليس من أجل أي شيء سوى الإعداد لمواجهتنا، وأهم شيء لنا هو التأهل لدور المجموعات".

وعن فريقه قال مدير الاتصالات في النادي السنغالي: "اللاعبون يركزون بشدة ويعرفون ماهية التحدي الذي سيخوضوه، لن تكون مباراة سهلة ففي النهاية نحن نلعب من أجل الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "سيكون علينا تقديم كل شيء للتأهل إلى دور المجموعات".

يذكر أن الفائز من البطولة سيقع في المجموعة الأولى من دوري الأبطال رفقة كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزيمبابوي.

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