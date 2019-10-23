خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: لا يوجد أزمة لـ محمد محمود.. التشخيص المبدئي أكد سلامته

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:03

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد محمود - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمد محمود لاعب خط وسط الفريق بخير ولا داعي للقلق.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "حالة محمد محمود مطمئنة ولا داعي للقلق أو الاعتقاد بوجود شيء غير جيد أو خطير".

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وواصل "التشخيص المبدئي أكد أن اللاعب بخير ولا يوجد أزمة كبيرة".

وأتم عبد الحفيظ "ولكن من أجل زيادة الاطمئنان قمنا بعمل آشعة له لنتأكد من سلامته وجاهزيته بنسبة 100%".

وفي السياق ذاته كشف الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود ليست في موضع إصابته السابقة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه ينتظر نتائج الآشعة التي خضع لها اللاعب لتحديد البرنامج العلاجي له، مشددا على أن الإصابة ليست مقلقة.

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