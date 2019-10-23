قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمد محمود لاعب خط وسط الفريق بخير ولا داعي للقلق.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "حالة محمد محمود مطمئنة ولا داعي للقلق أو الاعتقاد بوجود شيء غير جيد أو خطير".

وواصل "التشخيص المبدئي أكد أن اللاعب بخير ولا يوجد أزمة كبيرة".

وأتم عبد الحفيظ "ولكن من أجل زيادة الاطمئنان قمنا بعمل آشعة له لنتأكد من سلامته وجاهزيته بنسبة 100%".

وفي السياق ذاته كشف الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود ليست في موضع إصابته السابقة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه ينتظر نتائج الآشعة التي خضع لها اللاعب لتحديد البرنامج العلاجي له، مشددا على أن الإصابة ليست مقلقة.

video:1

طالع أيضا

الخطيب يشكر وزير الرياضة بعد تأجيل الدوري ويكشف عن 10 طلبات

قائمة الزمالك - استمرار ظهور مصطفى فتحي أمام جينيراسيون وغياب شيكابالا

قائمة المنتخب الأوليمبي المبدئية – محمد محمود ضمن اختيارات مدججة بالنجوم لكأس إفريقيا

جينيراسيون فوت: نقلنا الضغط إلى الزمالك.. رفضوا مواجهة الأهلي بسببنا